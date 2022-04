Neu ist Elke Berning allerdings nur in der Funktion. Die 48-jährige Sozialpädagogin ist seit etlichen Jahren eine bewährte Kraft in der Fabi. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die Horte in Haste und Eversburg, der Familientreff im Quartier Rosenplatz, die außerbetriebliche Ausbildung Hauswirtschaft, befristete Projekte, der Fachbereich Gesundheit, der Gesamthaushalt und Personalangelegenheiten sowie die Organisation von Gastseminaren.

Unter 115 Bewerberinnen machte Friederike Niederdalhoff mit ihren Erfahrungen und ihrer Vielseitigkeit das Rennen, berichtete Deneke. Bevor die 38-Jährige Sozialpädagogik studierte, absolvierte sie den Magisterstudiengang in Neuerer Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften. Bis zum Wechsel nach Osnabrück war die Mutter einer Tochter Jugendreferentin im Kirchenkreis Tecklenburg.

Die Neue ist zuständig für den gesamten Kursbetrieb, die Kontaktstelle Eltern-Kind in den Kirchenkreisen Osnabrück, Georgsmarienhütte und Melle, die Kurs- und Bildungskonzepte sowie für die Mitwirkung in der Landes- und der Bundesarbeitsgemeinschaft der evangelischen Familien-Bildungsstätten.

'"'Ich trete ein hochkarätiges Erbe an'"', meinte Niederdalhoff bei der Vorstellung. Manchmal allerdings helfe ein Blick von außen, neue Wege zu beschreiten. Den Kursbetrieb würde sie gern um mehr Gesellschaftspolitik und Kultur bereichern, wohl wissend, dass damit nicht leicht Teilnehmende zu gewinnen sind: '"'Aber vielleicht kommt es ja nur auf die Verpackung an.'"' Theaterkurse liegen der ehrenamtlichen Leiterin einer Improvisationstheatergruppe ebenfalls am Herzen.

In den 50 Jahren ihres Bestehens habe sich die Fabi stets den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und selbst weiterentwickelt, sagte Elke Berning. Angesichts der knappen öffentlichen Mittel und ständigen finanziellen Kürzungen werde die Arbeit in der Familien-Bildung zunehmend schwerer. Wichtig sei es, die Angebote weiter zu dezentralisieren, um auch die Menschen zu erreichen, die nicht zur klassischen Klientel der Fabi gehören.