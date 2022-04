Neben Veränderungen im Stadtbild illustrieren die Bilder den Wandel im Alltag der Menschen, bei der Arbeit, in der Freizeit sowie in den Schulen und Kirchen. '"'Fast alle der Quakenbrücker Fenster in der Innenstadt waren früher grün gestrichen, und die Fenster ließen sich nur nach außen öffnen'"', entführte Böning seine Zuhörer auf einen Spaziergang durch Vergangenheit und Gegenwart Quakenbrücks.

Er eröffnete ihnen den Blick in eine idyllische Kleinstadt mit filigranen Fenstern, Schindeldächern und Basaltpflastern. '"'Einst thronte ein Lederpferd im Schaufenster der Sattlerei Ludewig, und vor dem Bahnhof stand Racers Kutsche, welche auf Hotelgäste wartete'"', ließ Böning die Vergangenheit anhand von Bildpaaren wieder lebendig werden.

Während im 19. Jahrhundert die Ackerbürger der Stadt noch ihre Misthaufen auf der Straße anlegten, wollte man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Besondere. So baute das Hotel Kuhlmann (heute Hagspihl) in der Langen Straße eine toskanische Loggia, und in der St.-Sylvester-Kirche wurde 1914 eine Deckenmalerei freigelegt.

Als Schmuckstück aus der Zeit des Jugendstils bezeichnete Böning den Bahnhof und die Villa Racer. Dank einer geringen Zerstörung durch den zweiten Weltkrieg gehören die Gebäude bis heute zum Stadtbild.

'"'Manchmal verschwanden Häuser über Nacht ohne Abbruchgenehmigung'"', bedauerte Böning den Verlust bauhistorischer Kulturdenkmäler wie die Artländer Bank, die einer Tankstelle weichen musste. Andere Objekte wie der Burgmannshof an der großen Mühle und der Burgmannshof an der Ecke Pfaffenstraße und Alenconer Straße seien gut renoviert worden.

'"'Früher bestand die Stadt aus 90 Prozent Giebelhäusern und zu zehn Prozent aus Traufenhäusern'"', erinnert der Regionalhistoriker. Aktuell sei das Haus Sys (gegenüber dem Sylvesterkindergarten) vom Abriss bedroht.