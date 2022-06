Daher organsiert der Verein eine ganze Reihe von Sommerkonzerten mit unterschiedlichen musikalischen Richtungen. "Die Musik hat viele Facetten. Einige wollen wir im Sommer päsentieren", so Club-Vorstand Dieter Wasilke. " Es ist jür jeden etwas dabei: Irish-musik. Liedermacher, Folktanz, Besinnliches und Heiteres ebenso wie bissiger Humor".

Zu Gast im Rahmen der geplanten Sommerkonzerte sind die Formation "Waxman", die schwedische Band "HEMålt", die Liedermacher und Folkmoritaten "Bach 3 Barden 1 Band", und der amerikanische Songwriter Paul Christopher. Namen,die in der Region nicht so bekannt sind, aber ausnahmslos für gute Qualität bürgen.Den Auftakt macht am Sonntag, 14. Juli, im Gasthaus Linnenschmidt "Waxman", eine Formation aus Nürnberg, Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die vier Musiker zeigen, wie vielseitig und spannend Folkmusik sein kann. "Waxman" bietet eine außergewöhnliche Palette eigener und traditioneller Folksongs. Vier außergewöhnliche Stimmen treffen aus instrumentale Llänge, auf Rhythmus und auf stellenweise einen schon fast brachial zu bezeichenden Akustikbass. Neben Gitarren verwendet "Waxman" zudem Instrumente wie Akkordeon, Geige, Mandoline und Harp.Bandmitglieder sind Armion W. Bach, Stefan Kugler, Robert Wachsmann sowei Marcus Waloschik.