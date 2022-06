Seit Anfang des Monats sind die Mäntel in den Hasewiesen zu sehen. Zweimal habe sie die metallenen Haltegestelle schon wieder zurechtgebogen, berichtet die Künstlerin. Aber die Übeltäter gaben keine Ruhe. Mittlerweile sind die Unterkonstruktionen so beschädigt, dass Meyer zu Strohe sie kaum noch reparieren kann und mag. „Man überlegt schon, ob man an einem Projekt wie ‚quARTett‘ noch teilnimmt, wenn die Kunstwerke doch gleich wieder zerstört werden“, meint sie.