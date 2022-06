Die Besetzung für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren solle durch den Stadtrat in Abstimmung mit den Bürgervereinen erfolgen, meinte Dr. Bendick. Der Verwaltung sei gehalten, das Aufgabenfeld zu definieren. Zur Begründung für den UWG-Vorstoß erklärte der Kommunalpolitiker: ,,Wir hören in diesem Haus immer wieder von der Leistung der ehrenamtlich tätigen Menschen für das Gemeinwohl. Wir Unabhängigen sind zu der tiefen Überzeugung gelangt, dass wir dieses Potenzial für Arbeiten in den Stadtteilen, die sich bekanntlicherweise zum Teil über Bürgervereine und nicht über Ortsräte organisiert haben, erschließen wollen."

Anregungen aus den Ortsratssitzungen würden an die Stadtverwaltung geleitet, die in den meisten Fällen in angemessener Zeit für Abhilfe sorgen würde. In den Stadtteilen sei schon jetzt jede Bürgerin und jeder Bürger aufgerufen, entsprechende Kritikpunkte zu melden. Eine Überprüfung, ob die Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt worden seien wie in den Ortsräten unter ,,Bericht der Verwaltung", gebe es in den Stadtteilen aber nicht. Dr. Bendick: ,,Wir sind daher der Meinung, dass hier mit wenig Mitteleinsatz durch ehrenamtliche Stadtteilbeauftragte eine gleichwertige Leistung für die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden kann."

Zum Auftakt der Sitzung gab Oberbürgermeister Heiner Pott auf Nachfrage aus der Bürgerschaft bekannt, dass die Planungen für die Asphaltierung des Festplatzes an der Lindenstraße angelaufen seien. Die komplette Umsetzung der Maßnahme (geschätzte Kosten vier bis fünf Millionen DM) sei aber im nächsten Jahr noch nicht möglich.