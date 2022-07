Sie habe so viel Glück, mit dem «großartigsten Mann überhaupt» zusammen zu sein. Sein Name ist Brandon Blackstock. Er ist der Sohn ihres Managers Narvel Blackstock. Für ihren Hit-Song «Stronger (What Doesn't Kill You)» war sie kürzlich für einen Grammy in der Top-Sparte «Platte des Jahres» nominiert worden.