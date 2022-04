Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes US-Regulierer legen Regeln für Netzneutralität fest 22.12.2010, 09:16 Uhr

Mit neuen Regeln für den Datenverkehr im Internet haben amerikanische Regulierer eine wichtige Weichenstellung für die sogenannte Netzneutralität in den USA unternommen. In einem umstrittenen Schritt setzte dies die US-Telekom-Aufsicht FCC am Dienstag (Ortszeit) verstärkt durch.