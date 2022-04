74 Kinder, darunter auch Lukas Lüers, strahlten über Silberurkunden und 20 Knobelfixe über ihre Auszeichnung in Gold. Anschließend traten die einstigen Besten zur Trophäenstaffel an: Imke Wissing, Julia Meyer, Linéa Muhsal und Lisa Ossovski überreichten den Wanderpokal an Elisa Giesen (3a, Schule Am Hagenberg, Bad Iburg) sowie Magnus Neumann, Valentin Schellhas, Nico Willmann und Simon Horstmann an Michal Gemba (3b, Haste, Osnabrück).

Zum Diamant-Sextett gehören weiterhin Johanna Robben (3b, Dodesheide) und Lasse Lindemann (3b, Elisabeth-Siegel-Schule, Osnabrück) sowie Julia Engels (3a, Wüste, Osnabrück) und Marcel Overmöhle (3, Berge).

Ministerialdirigent Heinz -Wilhelm Brockmann vom niedersächsischen Kultusministerium hob die '"'unglaublich gute und wichtige Bildungsarbeit'"' der ZMO und das Engagement aller heraus. '"'Lernen kann Spaß machen und zugleich Erfolg bringen'"', kommentierte er die gelungene Lernmotivation. Prof. Dr. Elmar Cohors-Fresenborg, Prodekan des Mathe-Fachbereichs, stimmte zu. Mathe könne im Vergleich zu Sprachen in keinem Land gelernt werden: '"'Das gelingt nur mit exzellentem Unterricht.'"'