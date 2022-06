,,Unter dem Deckmantel der Globalisierung brodelt eine Vielzahl politischer, kultureller, ökonomischer und sozialer Konflikte, deren Ausmaß und Tragweite noch nicht abzusehen sind", kommentiert die Mainzer Arte-Redaktion. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach den Protesten in Genua stellt der Arte-Themenabend die Frage: Was tun? Vorgestellt werden neue weltweite Formen des demokratischen Engagements, des politischen Aktivismus, die Suche nach einen zeitgemäßen Begriff von Solidarität und Selbstbestimmung sowie die Möglichkeiten, lokale Auseinandersetzungen mit dem Globalen kurzzuschließen.

Im ersten von insgesamt vier Filmen mit dem Titel ,,Eine Welt zu erfinden" beleuchtet Autor Florian Schneider theoretische und praktische Ansätze. So fordert der Schriftsteller und Querdenker Franco Bifo Berardi aus Bologna, die Menschheit müsse angesichts der ,,Katastrophe des Kapitalismus" auf die ,,Fähigkeit der Selbstorganisation" vertrauen. Die Soziologin Saskia Sassen aus Chicago propagiert ein ,,globales politisches Netzwerk" als Antwort auf das Netzwerk großer Finanzmetropolen, das weltweit vagabundierendes Kapital in die Lage versetzt, ganze Volkswirtschaften zu ruinieren.

Als Beispiele für Selbstorganisation zeigt der Film ein Schulprojekt von Landbesetzern im Norden Mexikos, eine Job-Börse für Tagelöhner in Seattle, medizinische Betreuung für die zumeist aus Einwanderern bestehenden Aufräumhelfer-Kolonnen am Ground Zero in New York und ein Jugendzentrum in den Slums von Neu Delhi. Solche Projekte im Internet publik zu machen, damit jeder vom anderen lernen kann - darin sehen die im Film gezeigten Experten und offenbar auch der Autor die Chance für ,,eine andere Globalisierung".