Seit 1999 pflegen die beiden Landkreise auf der Basis eines Partnerschaftsvertrages enge Verbindungen. Unter anderem hat der Landkreis Osnabrück auch ein gemeinsames EU-Projekt "Regionale Innovationsstrategien" (RIS) angestoßen, in dem der polnische Partnerkreis als einer von 17 Kreisen der Region Warminsko-Mazurski (Ermland-Masuren) teilnimmt. Auf deutscher Seite vertritt der Landkreis Osnabrück die Region Weser-Ems, außerdem nimmt Shannon in Irland teil. Erste EU-Mittel sind bereits nach Polen geflossen, erläuterten die politischen Gastgeber der Landkreis-Delegation: Sie würden für die strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung eingesetzt.Auch der Landkreis hat sich seit Beginn der Partnerschaft mit konkreter finanzieller Hilfe für den nach einer Gebietsreform neu entstandenen polnischen Landkreis stark gemacht. Doch vor allem sind im Rahmen der Partnerschaft in den vergangenen Jahren vielfältige Kontakte zwischen Vereinen, Verbänden und Jugendgruppen entstanden. Nach Ansicht von Holl und Landrat Adam Sierzputowski besteht darin die wesentliche Grundlage der Beziehungen: "Vor allem die Jugendlichen müssen zueinander finden", betonten sie übereinstimmend.

Der Besuch des Vereins "Ulica" im Kulturhaus in Dobre Miasto machte deutlich, dass die jungen Menschen auch mit Hilfe des Internets zusammenrücken können. In der Region mit einer Arbeitslosenquote von über 25 Prozent hat ein Team von jungen Erwachsenen unter der Leitung von Elzbieta Bilinska ein Internet-Café eröffnet, in dem ein Behinderter die Jugendlichen betreut. Ein Zuschuss des Landkreises Osnabrück von 3000 Euro hatte die Realisierung des Integrations-Projektes ermöglicht.

Beeindruckt zeigten sich die Besucher aus dem Osnabrücker Land auch bei einem Besuch des Kreiskrankenhauses in Biskupiec. Anders als in vielen deutschen Kliniken leitet mit Maria Siemieriec eine Betriebswirtin das Haus, der Chefarzt ist ihr Stellvertreter. Andreas Szeniawski, als Erster Sekretär rechte Hand des Landrates, zeigte sich mit dieser Lösung außerordentlich zufrieden: "Als eines von wenigen Krankenhäusern in Polen schreiben wir dank der effektiven Arbeit von Frau Siemieriec schwarze Zahlen", so der Jurist.

Dass die konsequente wirtschaftliche Steuerung jedoch nicht auf Kosten der Patienten geschieht, zeigten ein Rundgang durch das Haus und Gespräche mit Ärzten. Den laufenden Umbauprozess des Kreiskrankenhauses unterstützte das Marienhospital mit einer Lieferung von Krankenhausbetten, der Landkreis bereicherte die Kinderstation mit einer Spielecke.

Große Bautätigkeit findet zurzeit auch im künftigen Domizil der Kreisverwaltung Olsztyn statt: In diesen Tagen ziehen die Verwaltungsmitarbeiter aus einem räumlich beengten alten Gebäude und diversen Nebenstellen in ein zentral gelegenes Kreishaus. "An einen Neubau war aus finanziellen Gründen nicht zu denken", so Landrat Sierzputowski. Ein altes Gebäude wurde – zumindest innen – gründlich saniert. Dass ebenso wie beim Kreiskrankenhaus die Fassade blättert und alles andere als repräsentativ wirkt, stört die Polen nicht: "Wichtig ist nicht der äußere Schein, sondern dass drinnen alles vernünftig läuft", gaben sie ihren Besuchern mit auf den Weg.