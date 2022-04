Mittlerweile steht fest: Der unbekannte Verbrecher hat das Portrait von Hertweck vermutlich von dessen Firmenhomepage „bws-consultants.com“ heruntergeladen und für einen gefälschten Ausweis verwendet. Zweimal hatte auch unsere Zeitung das Foto auf Bitten der Ermittlungsbehörden veröffentlicht, weil ein Unbekannter von Osnabrück aus bei mehreren Online-Immobilienbanken Darlehn im Wert von insgesamt mehr als 600000 Euro ergaunert hatte. Doch den ahnungslosen 49-jährigen Iffezheimer hat in der Osnabrücker Region niemand erkannt.

Für Polizei und Staatsanwaltschaft war die Kopie des gefälschten Ausweises mit dem vermeintlichen Portraitfoto des Täters bis Mittwochabend die heißeste Spur. Der oder die Kreditbetrüger haben nämlich Kaufverträge, Grundschuldbestellungsurkunden und Ausweise so täuschend echt gefälscht, dass kein Opfer rechtzeitig Verdacht geschöpft hatte.

Weil es bei einer Darlehensanbahnung mit Internetbanken in der Regel nicht zu einer persönlichen Begegnungen mit den Kunden kommt, müssen die ihre Identität bei einer Postfiliale mit einem sogenannten Ident-Verfahren nachweisen. Der dafür benötigte - und von dem gesuchten Kreditbetrüger gefälschte - Personalausweis war bei zwei Straftaten von Postmitarbeitern fotokopiert worden.

Die Ermittlungsbehörden gehen deshalb davon aus, dass der tatsächliche Täter Peter Hertweck zumindest ähnlich sehen muss. Das gleiche aus dem Internet heruntergeladene Foto des Iffezheimer Unternehmenberaters sei auch für andere gefälschte Ausweise beispielsweise zur Eröffnung von Girokonten verwendet worden, teilte Alexander Retemeyer von der Staatsanwaltschaft Osnabrück gestern mit.

Der unerwartete Fahndungserfolg von „Aktenzeichen xy ungelöst“ hat den unbescholtenen 49-Jährigen und seiner Familie am Mittwochabend die gute Stimmung der letzten Stunden des Urlaubs auf dem Rückweg nach Iffezheim gründlich verhagelt. Hertweck hat sofort selbst im Fernsehstudio von ZDF-Moderator Rudi Cerne angerufen und auf die Verwendung seines Portraits im gefälschten Ausweis hingewiesen: „Ich bin der Mann auf dem Foto - aber ich bin nicht der Gesuchte“. Davon konnte sich der Osnabrücker Hauptkommissar Andreas Potthoff noch während der Livesendung überzeugen. Gegen 21.45 Uhr bei der Präsentation der ersten Fahndungsergebnisse klärte der Ansprechpartner für die Osnabrücker Ermittlungsbehörden die Fernsehzuschauer darüber auf.

Peter Hertweck hat als selbstständiger Unternehmensberater und Buchautor gegen die Verbreitung seines Namens und seines Konterfeis zwar gewiss nichts einzuwenden, als einer der derzeit meistgesuchten Gauner möchte er aber natürlich keine Medienkarriere machen. Seit Mittwochabend hat der 49-Jährige schon einige Anrufe von Freunden, Kunden und Geschäftspartnern bekommen, die ebenfalls nicht glauben wollten, was die TV-Fahnder präsentiert hatten. Kein Wunder: Der Spezialist für neue Vertriebswege, Marktnischen und Geschäftskonzepte engagiert sich in zahlreichen Ehrenämtern und ist Autor eines Buches mit dem Titel „Faszination Zukunft“, in dem es unter anderem um Werte und Tugenden geht.