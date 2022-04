Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Unschlagbares Potenzial im Emsland 18.06.2008, 22:00 Uhr

Zehn emsländische Athleten gingen bei den Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren im Karate in Ilsenburg an den Start. Eine kam durch bis ganz nach oben und unterstrich das unschlagbare Karatepotenzial im Emsland: Mandy Wimker aus Surwold, die die Farben von DJK Börger vertritt, erkämpfte sich die Goldmedaille in der Kategorie Kumite bis 47 kg.