Union und FDP erwägen höhere Pflegebeiträge 21.10.2009, 09:58 Uhr

Union und FDP peilen den Einstieg in eine private Säule bei der Pflegeversicherung an – und nehmen dabei möglicherweise höhere Beiträge in Kauf. Es werde eine Kapitaldeckung erwogen, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) heute in Berlin. „Dann kann der Beitrag dazu nicht vom Himmel fallen.“