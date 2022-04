Wie die Polizei mitteilte, trat die 63-Jährige um 10.20 Uhr plötzlich in Höhe der Synagogenstraße auf den Konrad-Adenauer-Ring, um sie in Richtung Innenstadt zu überqueren. Dabei übersah sie eine 42-jährige Autofahrerin, die in Richtung Lindenstraße unterwegs war und einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte.

Befürchtungen, dass die Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, bestätigten sich nach Angaben von Dr. Hagemann glücklicherweise nicht. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Frau zum Ludmillenstift nach Meppen.

Nach Angaben von Landkreissprecherin Anja Rohde erhielt die Leitstelle um 10.22 Uhr Kenntnis von dem Unfall und alarmierte den RTW aus Haselünne, der um 10.24 Uhr ausrückte und um 10.42 Uhr die Einsatzstelle erreichte.

Nach Angaben von Frau Rohde landete der Rettungshubschrauber um 10.39 Uhr. Wie Thomas Hövelmann, Geschäftsführer der DRK-Kreisverbände Lingen und Meppen, ergänzend mitteilte, waren bei den zeitgleichen Einsätzen der beiden Lingener Wagen auch Notärzte dabei.

Jürgen Jütting, ausgebildeter Rettungsassistent, der zufällig an der Unglücksstelle vorbeikam und seine Hilfe angeboten hatte, erklärte, dass sich auf dem Gelände der BP-Raffinerie ein einsatzbereiter RTW befinde, der von Feuerwehrleuten, die auch im Rettungsdienst geschult seien, verwendet werde. '"'Warum wurde die Besatzung von der Leitstelle nicht angefordert?'"', fragte der 62-jährige Rentner, der früher in der Raffinerie im Sanitätsdienst arbeitete.