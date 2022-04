Er umfasste fünf Wälder in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Hessen. Als Unesco-Weltnaturerbe stehen die Gebiete nun unter besonderem Schutz und auf einer Stufe mit so bekannten Naturwundern wie dem Grand Canyon oder den Galápagos-Inseln.

Nach Einschätzung der Unesco repräsentieren die «Alten Buchenwälder Deutschlands» in herausragender Weise ein Ökosystem, das einen ganzen Kontinent geprägt hat und ergänzen perfekt das bereits bestehende Weltnaturerbe «Buchenurwälder der Karpaten» in der Slowakei und der Ukraine. Reste naturnaher Tiefland-Buchenwälder gibt es weltweit nur noch in Deutschland. Die Gebiete in der Slowakei und der Ukraine liegen in Bergen von bis zu 1940 Metern Höhe.

«Wenn der Mensch nicht in die Natur eingegriffen hätte, würde Deutschland heute flächendeckend von Buchenwäldern bewachsen sein», sagte Heike Britz von Bundesumweltministerin am Rande der Welterbe-Tagung. «Diese Wälder sind im weltweiten Vergleich einzigartig.» Mit ihrem hohem Anteil an alten Bäumen, stehendem sowie liegendem Totholz und natürlichen Höhlen gelten sie als idealer Lebensraum für Fledermäuse und Höhlenbrüter. Man schätzt die Zahl der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in den Buchenwäldern auf 10 000.

Zu den zum Welterbe erklärten Naturdenkmälern zählen der Buchenwald Grumsin in Brandenburg, der Nationalpark Hainich in Thüringen sowie der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind der Nationalpark Jasmund und der Serrahner Buchenwald im Müritz-Nationalpark mit dabei.

Einige Gebiete profitierten von der politischen Situation in den vergangenen Jahrzehnten. Der Wald im Nationalpark Hainich sei mehr als 40 Jahre militärisches Sperrgebiet gewesen und kaum betreten worden, erklärte die deutsche Unesco-Kommission. Der Grumsiner Forst war Staatsjagdgebiet der DDR und wurde ebenfalls kaum angerührt.

Besonders groß war die Freude über den neuen Titel, weil die Vergabe aus «technischen Gründen» umstritten war. Experten hätten sich gewünscht, dass gleichzeitig weitere - ebenfalls schützenswerte - Buchenwälder in Osteuropa eingeschrieben werden. Länder wie Bulgarien oder Rumänien hatten bislang aber keine Anträge eingereicht. «Es ist großartig, dass das Welterbekomitee (...) die Alten Buchenwälder Deutschlands in seine Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen hat», sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper.