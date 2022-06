Der CDU-Ratsherr Horst Rathsmann berichtete in der Sitzung des Planungsausschusses dagegen von Bestrebungen aus Alt-Georgsmarienhütte, den Brunnen auf dem Kirchplatz zu erhalten. Diese "der Kirche nahe stehende Kreise" hätten sich aber nicht gegen den Pastor durchsetzen können. Auch Friedrich Temme (CDU) bezweifelte, dass es sich beim Kirchplatz in Alt-GMHütte um einen sozialen Brennpunkt handele. "Die Leute sind da vielleicht etwas übersensibel", meinte er. Ihr Bedauern, dass "der letzte Treffpunkt" in dem Ortsteil geopfert werden solle, drückte die SPD-Ratsfrau Karin Samarowski aus. Der Brunnen selbst sei ihrer Ansicht nach zwar nicht besonders schön, aber dennoch der einzige Platz zum Sitzen im Sommer.Falls der Stadtrat dem neuen Standort in der Mitte des künftigen Kreisels im Bereich Hindenburgstraße/Haseldehnen zustimmt, will die Stifterfirma bei der Aufstellung behilflich sein. Allerdings müsste dann noch die sanierungsbedürftige Brunnentechnik für rund 40000 Euro erneuert werden.

Dem Wunsch der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu, die nach dem Abbau des Brunnens eingesparten Strom- und Wasserkosten von jährlich knapp 750 Euro für eine Beleuchtung des Kirchplatzes zu verwenden, wird die Stadt wohl nicht nachkommen. Der Planungsausschuss folgte dagegen dem Vorschlag der Verwaltung, nach dem Vorbild des Iburger Schlossbeleuchtungs-Vereins einen Förderverein in Georgsmarienhütte zu gründen.Der könne die Beleuchtung verschiedener Kirchen im gesamten Stadtgebiet zum Ziel haben und wäre für die Durchführung, Unterhaltung und Finanzierung selbst verantwortlich. Die Stadtverwaltung hat bereits ihre Bereitschaft erklärt, als Anlaufstelle für die Gründung eines Beleuchtungsvereins tätig zu werden.