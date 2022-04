Nicht nur die Eltern waren mit den aktuellen Kindergartenkindern gekommen. Auch neugierige Familien und Ehemalige nahmen lebhaften Anteil am Geschehen. Diakon Ralf Mehnert stellte seine Andacht in Anwesenheit von Pastorin Anke Kusche und ihres Ehemannes Markus unter das Thema '"'Ein Haus für alle Kinder'"'. Im größten Gruppenraum rollte dann anschließend ein munteres Programm mit den Kindern ab, das auch den Erwachsenen Spaß machte. Die kleinen Jungen und Mädchen produzierten sich mit der ihnen angeborenen Unbekümmertheit und Spielfreude als Artisten, Clowns und Jongleure sowie Tänzer und Tänzerinnen in bunten Kostümen. Denn schließlich lautete das Motto des Nachmittags ja '"'Kindergartenfest - Manege frei'"'.