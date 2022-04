Immerhin steht Karaoulanis auf mehreren Beinen. Er betreibt in Andros-Stadt einen Angelladen, verleiht Boote und Motorroller und vermietet Zimmer und Appartements – unter anderem in einem Patrizierhaus mit Blick aufs Meer und somit in feiner Gesellschaft.Dennviele Stadtpaläste am Rande des Felssockels, auf dem die Hauptstadt der Insel errichtet wurde, befinden sich in Besitz reicher andriotischer Reederfamilien. Mit 38 Kilometern Länge und bis zu 12 Kilometern Breite ist Andros die zweitgrößte und nördlichste Kykladeninsel und dennoch wenig bekannt. Die meisten Urlauber, die in Rafina an Bord der Fähre gehen, fahren weiter nach Tinos oder Mykonos. Dabei ist die gebirgige Insel mit der zerklüfteten Küste in vielerlei Hinsicht besonders. Andros ist grün und hat so viel Wasser, dass es sogar in Flaschen abgefüllt werden kann. „Sariza“ wird in ganz Griechenland verkauft. Hinter uralten kunstvoll aufgeschichteten Trockenmauern, die von großen Schieferplatten unterbrochen werden, wachsenOliven, FeigenundZitrusfrüchte.

Doch vor allem ist Andros eine Reederinsel. Die günstige Lage zwischen griechischem Festland und Kleinasien begründete den Stützpunkt einer großen Handelsflotte. Dabei investierten die Eigner der Segelschiffe schon frühzeitig in die Zukunft: 1914 waren bereits sechzig Dampfschiffe auf Andros registriert. Mit dem Transport von Passagieren undGüternnachAmerika wurden große Vermögen gemacht. Davon zeugen auch die tempelähnlichen Grabmäler, in denen Reeder-Dynastien für alle Ewigkeit vor Anker gegangen sind. „Wären die Schiffe hier noch gemeldet, gebees keine Problemein Griechenland, und die Inselgemeindewärereich“, meint Yannis. UmSteuern und Löhne zu sparen, wurde hingegen auf Billigflaggen ausgeflaggt, und seither bröckelt in der Chóra von Andros der Putz. Die kleine Hauptstadt auf einer Landzunge im Inselosten hat wie ein Ozeanriese mit dem Heck zwischen den Stränden Niborió und Parapórti festgemacht. Auf dem großen halbrunden Platz im „Bug“ steht der bronzene „Unbekannte Seefahrer“ und schaut auf das vorgelagerte Eiland mit den Resten eines venezianischen Kastells.

Lebensader der Altstadt ist die marmorgepflasterte Hauptstraße, die zur Platia Kairis führt. Sie ist autofrei, damit ungestört Siesta gemacht werden kann. Vor den Cafés unterden großen Platanen hocken Männer, nippen griechischen Kaffee, spielen mit den Perlen der Komboloi- Kette oder ersatzweise mit dem Autoschlüssel. Hinter dem Torbogen beginnt der älteste Teil der Chóra. Vor weißgekalkten Kirchlein und Häusern mit blauen Türen und Fensterläden blüht kübelweise Oleander, ergießen sich Bougainvilleen über Fassaden. Katzenaugen verfolgen die Schritte der Besucher. Es ist still hier. Christos Efstathiou, ein junger Künstler aus Athen, ist in der Mittagszeit noch am Werkeln. Im Mai hat er wieder seine Galerie in der Chora bezogen und hofft, dass seine neuen Gemälde und Skulpturen Anklang finden werden.

Die Reeder ließen sich in der Altstadt nur selten blicken, erklärt Jannos, der Kellner des „Enalion“. Die Villen in Steniés hingegen seien im Sommer bewohnt. Die meisten gehörten Reedern, Kapitänen und Schiffsoffizieren, erzählt er und schenkt mit der Rechnung einen Raki ein, der ordentlich durchputzt. In den Dörfern inmitten der zauberhaften Garten-undZypressenlandschaft oberhalb von Andros- Stadt, wo Bächlein fließen und es überall gluckst und gurgelt, lässt es sich in der Hitze gewiss gut aushalten. Im „Enalion“ sind wir Stammgäste geworden, weil man dort noch in die Töpfe gucken kann. Gleich mehrere Tavernen reihen sich vor dem Nordstrand NiborióamWasser.

Am Abend macht an der Mole vor der kleinen Kapelle die protzige Motorjacht „Bonita“ fest. Das griechische „Pi“ in der Hausflagge weist auf den Reeder Spyros Polemis hin, der von hier nur wenige Schritte zu seinem Domizil hat. In den Felssockel der Chóra hat er einen Fahrstuhl einbauen lassen, um unbemerkt ins Haus zu kommen und Krethi und Plethi ausdemWegzu gehen. Dabei sind die Bewohner doch so sympathisch. Zum Beispiel der gutgelaunte Pope, denmanimmer in der Altstadt trifft und der jeden freundlich grüßt. „Jássas, kaliméra!“ Oder der fliegende Fischhändler, der sich in der Hauptstraße sein Plätzchen mit Katzen teilt und jeden Morgen aus den Kisten einen Fisch für die streuenden Katzen auswählt.