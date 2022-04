In den Operationsbereichen müsse eine besondere Klima- und Lüftungstechnik eingebaut werden. '"'Über dem OP-Feld muss es steril sein.'"'

Die Fassaden des Klinikums sind bereits teilweise verkleidet, die Kapelle hat eine Glaskuppel bekommen. Erste Teile des Klinik-Daches sind schon begrünt. Die Winterheizung des Neubaus erfolgt bereits durch die neue Heizzentrale, die östlich des Klinikums den Betrieb aufgenommen hat. Auch der Rohbau der Apotheke steht.

'"'Der bislang milde Winter hilft uns weiter'"', meint Schulte-Bredemeier. Der Zeitplan für den Neubau werde bislang eingehalten. Im Plan liegen die Bauarbeiten auch hinsichtlich der Kosten. Die Bausumme gibt Schulte-Bredemeier mit 210 Millionen Euro an. Die Ausstattung kostet 32 Millionen Euro, weitere rund fünf Millionen Euro soll die neue Apotheke kosten. Die Bauarbeiten am neuen Klinikum sollen Ende dieses Jahres beendet sein.

In diesen Tagen laufen nach Angaben der Verwaltungsdirektorin die Vorbereitungen für den Umzug an. Der soll möglicherweise an einem Wochenende im Februar nächsten Jahres über die Bühne gehen, erfordert aber jede Menge Vorarbeit. Schließlich muss geprüft werden, welche Geräte aus den beiden jetzigen Klinik-Standorten an der Friedrichstraße und an der Portastraße in den Neubau mitgenommen werden können und welche nicht. In den kommenden Monaten werden auch die Mitarbeiter geschult.

Sie sollen sich schließlich im Neubau zurechtfinden. Möglicherweise noch vor dem Umzug von Personal und Patienten sollen einige logistische Bereiche ihren Betrieb aufnehmen. Dazu zählt Schulte-Bredemeier unter anderem die Apotheke und die Küche.