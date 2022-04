In der Bilanz für das Jahr 2002 weisen mit Nordenham (90,7 Prozent), Emden (1,6) und Papenburg (5,5) lediglich drei Häfen Steigerungsraten im Umschlaggeschäft auf. Die Kanalstadt konnte (wie berichtet) im vergangenen Jahr erstmals die Grenze von einer Millionen Tonnen überschreiten. Das Rekordergebnis bezifferte Hafenkapitän Rudolf Schepers auf exakt 1.005.251 Tonnen. Die NHV indessen notierte an reinem Seeverkehr für den kommunalen Hafen in Papenburg 658.800 Tonnen, was einem Wachstum von sechs Prozent entsprach. Herausragend war in der Kanalstadt der Zuwachs von 142 Prozent auf rund 110.000 Tonnen im Umschlag von Schiffs- und Maschinenteilen, die in erster Linie für die Meyer-Werft bestimmt waren.

Während in den kommunalen Häfen Leer (447.400 Tonnen) und Oldenburg (150.700 Tonnen) Rückgänge von 9,3 beziehungsweise von 2,9 Prozent verzeichnet wurden, konnte Emden mit einem Volumen von fast 3,6 Millionen Tonnen das bislang schon hohe Umschlagniveau weiter steigern. Besonders großen Anteil an dem Ergebnis hatte der Umschlag von Baustoffen (ein Plus 40 Prozent) und Kraftfahrzeugen (plus 13). Insgesamt wurde mit 773.000 verschifften Fahrzeuge in 2001 im Emder Hafen ein neuer Rekord aufgestellt.

Die weitere NHV-Statistik verzeichnet für den umschlagstärkste niedersächsische Hafen, Wilhelmshaven, knapp 41 Millionen Tonnen. Damit konnte die Stadt den Umschlagrekord des vergangenen Jahres nicht wiederholen. Als Ursachen für den Rückgang im Umschlag um rund 2,5 Millionen Tonnen sieht die NHV die gesamtwirtschaftlich bedingten Einbußen im Rohölexport. Dagegen sei die Anzahl der umgeschlagenen Container um 20 Prozent auf nunmehr 35.000 gestiegen. Zweistellige Zuwachsraten gab es weiterhin im Umschlag von Steinkohle und chemischen Produkten.

Den höchsten Zuwachs gab es in Nordenham zu verzeichnen. Dort steigerte sich der Gesamtumschlag um 91 Prozent auf 3,6 Millionen Tonnen. Verantwortlich für die Verdoppelung des Vorjahresvolumens waren die enormen Steigerungen im Kohle- (plus 237 Prozent) und Mineralölsektor (153 Prozent). Im Umschlag von Erzen und Abbränden wurde auf einem bereits hohen Niveau eine weitere Steigerung um 19 Prozent erzielt.

Der Gesamtumschlag des Hafens Brake betrug gut fünf Millionen Tonnen. Hier wurden die Umschlagzahlen des vergangenen Jahres für Forstprodukte, Futtermittel, Eisen und Stahl auf hohem Niveau gehalten. Beim Umschlag von Schwefel und Gas und Mineralöl sowie Containern konnten zweistellige Zuwachsraten verzeichnet werden. Mit 1,35 Millionen Tonnen hat der Seehafen Cuxhaven den positiven Trend des Vorjahres bestätigt. Und für Stade-Bützfleth notierte die Hafenvertretung einen Umschlag von gut vier Millionen Tonnen.