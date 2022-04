Dabei wird schon an allen Ecken und Kanten gespart. Denn im vergangenen Jahr sind bereits alle Ausgaben auf den Prüfstand gekommen. Über 200000 Euro kamen so im Konsolidierungskonzept zusammen, die kurzfristig eingespart werden konnten. Dabei blieb kaum eine Kostenstelle verschont. In den meisten Fällen wurden die Ausgaben rigiros um zehn oder 15 Prozent gekürzt, sei es beim Inventar in der Verwaltung, sei es bei Zuschüssen an Vereine oder Einrichtungen wie den Treffpunkt Remsede oder den Ortsjugendring. Auch die Ferienspiele mussten mit weniger Geld auskommen. Dabei handelt es sich allerdings immer nur um kleine Beträge. So bleiben zum Beispiel auch durch die komplette Streichung der Zuschüsse zu Ehrungen und Meisterfeiern lediglich 600 Euro mehr in der Gemeindekasse. Die Streichung des Zuschusses für die ehrenamtliche Jugendpflege macht da schon immerhin 1900 Euro aus. Anstelle von Zuschüssen an die Sportvereine gibt es Entschädigungen für den Unterhalt der Plätze. Einsparungen sind hier darum nicht mehr möglich.