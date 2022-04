Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Ueffeln: Die Organisation für den Weltrekordversuch steht 26.05.2006, 22:00 Uhr

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitung für einen ebenso ehrgeizigen wie ungewöhnlichen Weltrekordversuch, den der Heimatverein Ueffeln Balkum am Wochenende nach Pfingsten startet: Am Sonntag, 11. Juni, sollen um 13 Uhr so viele alte Trecker und Unimogs auf dem Gemeindeweg "In der Schneit" aufgestellt sein, dass die bisher längste Schlange mit 487 Oldtimern überboten wird, die es in Österreich auf immerhin 1687 Meter gebracht hat.