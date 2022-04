Auslöser für die Initiative seien eine steigende Zahl an Einbrüchen, Diebstählen, Überfällen und Sachbeschädigungen in Werlte, sagte HGV-Vorsitzender Wilhelm Staggenborg. Der HGV arbeite bereits seit Jahren mit einer seriösen Firma zusammen, welche die Überwachung bei Märkten und Kirmesveranstaltungen in dem Ort übernehme. Von dieser sei ein Angebot eingeholt worden. Beteiligten sich 20 Unternehmen an der Finanzierung des Sicherheitsdienstes, entfalle auf jeden Betrieb ein Betrag von monatlich 159 Euro, rechnete Staggenborg vor. Dafür schicke die Überwachungsfirma über die Nachtstunden eine Streife auf Tour.