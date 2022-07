Denn der dynamische Sport hat in den vergangenen Jahren seinen Siegeszug in der Bundesrepublik angetreten, nachdem er anfangs von vielen als „Sommerski“ abgetan worden war. Der Grund ist die Fitness und Beweglichkeit, die sich bei regelmäßiger Ausübung einstellt. Er ist leicht erlernbar und kann auch im fortgeschrittenen Alter stattfinden.

„Im vergangenen Winter ist in unserem Verein die Idee entstanden, es auch einmal mit diesem Sport zu versuchen“, berichtete Heinz Oberwestheide, der Vorsitzende des Vereins. Während einer der regelmäßig veranstalteten Wanderungen hatte er mit den Mitgliedern darüber gesprochen und erntete sofort großen Zuspruch. „Ich bekam sofort 14 Anmeldungen. Heute sind sogar 21 Teilnehmer hier.“

Damit der Sport auf effiziente Weise der Fitness dient, müssen Grundkenntnisse über die Bewegungsabläufe und technische Dinge wie die richtige Länge der Stöcke vermittelt werden. Dafür hatte Oberwestberg Veronika Bode gewinnen können, die als Trainerin beim SuS Vehrte und anderen Sportgruppen aktiv ist. Sie nahm sich der Gruppe an und „paukte“ Theorie, bevor sich alle mit einem „Frisch auf“ zum ersten Nordic Walking in den Vehrter Wald aufmachten.

Für den HWV-Vorsitzenden passt das Sportangebot „bestens in unseren Verein“. Wandern stehe ganz oben auf der Liste, und mit der gleichzeitigen sportlichen Betätigung würden gleich zwei Aufgaben erfüllt. Oberwestberg will sich in Kürze mit dem SuS-Vorstand darüber verständigen, ob der Sportverein die Nordic-Walking-Gruppe in seine Angebotsliste übernimmt.

Bis es so weit ist, machen aber alle Läufer wie bisher weiter. Das nächste Treffen findet am 30. Mai um 18 Uhr an der Heimatstube im Sportheim des SuS Vehrte am Farnbrink statt.