Über das Wochenende in die Zelle 10.02.2005, 23:00 Uhr

48 Stunden in der Zelle: Permanenten Schulschwänzern, Jugendlichen, die mit Drogen erwischt worden oder die durch Diebstähle aufgefallen sind, droht diese Form des Freizeitarrests. Vollstreckt wird der "Wochenendaufenthalt hinter Gittern" in entsprechenden Räumlichkeiten beim Amtsgericht in Papenburg.