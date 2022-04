Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Über das Normalmaß hinaus ehrenamtlich tätig 26.06.2005, 22:00 Uhr

In einer Feierstunde im Haselünner Rathaus erhielt Hermine Vehmeyer aus den Händen von Landrat Hermann Bröring das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens. In seiner Laudatio würdigte Bröring im Namen von Ministerpräsident Christian Wulff das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement und den Idealismus der 83-jährigen Geehrten.