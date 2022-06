Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Über 6000 Fotos und Dokumente im Archiv 14.07.2002, 22:00 Uhr

Alljährlich zur traditionellen Wesuweer Kirmes tritt eine Arbeitsgruppe des örtlichen Heimatvereins, deren acht Mitglieder zwar permanent im Einsatz, aber zumeist im Verborgenen tätig sind, an die Öffentlichkeit. In einer großen Fotoausstellung zeigen sie, was sie bislang ,,in Bildern festgehalten" haben.