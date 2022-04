Dies teilte das Ständige Sekretariat des Deutschen Fernsehpreises am Dienstag in Köln mit. Die Online-Abstimmung unter «www.meine- lieblingssendung.de» läuft bis zum 30. September, danach können die Zuschauer telefonisch unter den drei Favoriten entscheiden. Welche Serie den Publikumspreis erhält, wird bei der Preisverleihung bekanntgegeben, die am 10. Oktober in der ARD gezeigt wird. Unter allen Anrufern wird eine Statistenrolle verlost.