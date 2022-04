Die Gastgeber ließen von Anfang an keinen Zweifel daran, wer der Herr im Hause sein würde. „Meine Mannschaft hat das Spiel sofort kontrolliert“, freute sich nachher TuS-Trainer Maik Podszuweit. In der Tat überstand Bramsche nicht nur die erwartete Drangperiode der Oldenburger glänzend, sondern setzte aus einer aufopferungsvoll kämpfenden Abwehr heraus Akzente nach vorn.

„Bis zur Pause nur dranbleiben“, lautete die Maßgabe des Trainergespanns Podszuweit und Roman Pavlowski. Wider Erwarten geriet der Tabellenführer aber nicht einmal während der gesamten 60 Minuten in Rückstand. Bis zur zehnten Minute war die gutklassige Partie noch ausgeglichen. Dann aber setzte sich Bramsche ab, baute in den sonst so kritischen zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die Führung sogar aus (19:12) und ließ sich durch individuelle Abwehr- oder Abspielfehler nicht vom erfolgreichen Kurs abbringen.

Auch dass Bramsche den SG-Kreisläufer (zehn Tore) nie richtig in den Griff bekam, wirkte sich nicht spielentscheidend aus. Auf TuS-Seite bewies nämlich Meene Wilts, wie wertvoll er als Alternative zu Slava Lesniks am Kreis ist. Der Neuzugang aus Aurich „tankte“ sich auch in Bedrängnis durch und war mit seinen acht Toren diesmal bester TuS-Werfer.

„Fünf Minuten vor dem Ende war die Sache durch“, meinte Podszuweit beim Stande von 30:24. Sein Gegenüber aus Petersfehn staunte nicht schlecht, dass die Gastgeber von der Bank immer wieder Qualität einwechselten und das hohe Spielniveau beibehielten, das die Zuschauer zeitweise von den Sitzen riss.

Die TuS-Tore erzielten neben Wilts Philipp Bocklage, Björn Engler, Christian Müller und Thomas Erben (je 4), Julian Kemp und Thorsten Schröer (je 3) sowie Sven Walter, Lesniks und Nico Hischemöller (je 1).