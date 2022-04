In Soest lagen die Schützlinge von Christiane Praedel zur '"'Halbzeit'"' mit 2:4 zurück, hätten aber genauso gut mit 4:2 führen können. Zum einen verlor Rosalia Stähr gegen Christine Mettner nach guter Leistung knapp mit 9:11 im fünften Satz, zum anderen vergab Sabine Linnemeyer gegen Ellen Krämer nach zwei gewonnenen Sätzen im dritten Durchgang eine deutliche 6:1-Führung. Ein Unentschieden wäre also durchaus möglich gewesen.

Deutlich besser lief es für die TuS-Damen in Kaltenkirchen. Schon nach den Doppeln führten die Glanerinnen mit 2:0. Jeweils einmal punkteten Katrin Meyerhöfer mit 3:0 gegen Kirsten Krüger-Trupkovic und Rosalia Stähr in vier Sätzen gegen Aida Astani. Gleich zwei Erfolge gab es für Sabine Linnemeyer. Die 30-jährige Angriffsspielerin gewann gegen Bianca Dahlke glatt in drei Sätzen und verwandelte anschließend gegen Aida Astani einen 0:2-Satzrückstand in einen Sieg.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stefanie Henecker konnte die '"'Reserve'"' in Berlin nur zu dritt auflaufen. Als vierte Spielerin wurde Betreuerin Nicole Stromberg aufgeschrieben, die ihre Spiele jedoch kampflos abgab. Am Ende reichte es dennoch zu einem Unentschieden. Das lag zum einen an Anne Sewöster und Christiane Praedel, die gemeinsam ein Doppel und jeweils sicher in drei Sätzen gegen Marie Olmer gewannen, zum anderen an der zweimal erfolgreichen und ganz sicher verteidigenden Jessica Wirdemann.