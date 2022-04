Dann allerdings dürfen sich Pleiten, Pech und Pannen wie zuletzt beim 0:2 gegen Arminia Hannover nicht wiederholen. Bei zu vielen Spielern mangelte es an taktischer Disziplin, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke. ,,Wenn nicht alle elf Akteure voll mitziehen, geht nichts. Wenn nur einer ausfällt, ist alles vorbei", beschreibt Dragutinovic die Schwere der Aufgabe in jedem Spiel.

Daraus resultiert auch die mangelnde Kontinuität und Stabilität in der Leistung. Während es in Wolfsburg noch ,,rund" lief, gab es gegen Hannover große Defizite. Dabei tun sich die Emsländer vor heimischen Publikum schwerer, weil sie Probleme haben im Aufbauspiel. Die letzte Partie haben Trainer und Mannschaft abgehakt und sich bemüht, aus den zahlreichen Fehlern zu lernen. Was fehlt, da sind die Emsländer ganz sicher, ist ein Erfolgserlebnis. ,,Es ist keine Sache der Kondition, sondern eine des Kopfes", betont Dragutinovic, der sich jetzt endgültig mit dem Verein über einen Vertrag bis zum 30. Juni 2001 verständigt hat.

Gestern suchte der Coach noch einmal das Gespräch mit allen Spielern, um sie auf die wichtige Aufgabe in Bremerhaven einzustimmen. ,,Wir haben die ganze Woche in Ruhe und konzentriert gearbeitet", setzt er darauf, dass alle Fußballer bis an ihre Leistungsgrenze gehen. Die Alternativen an erfahrenen Akteuren hat Dragutinovic natürlich auch weiterhin nicht. So fehlt ihm ein Mittel, Druck zu entwickeln. Deshalb appelliert er an den Charakter der Spieler. Allerdings nimmt der TuS möglichst viele Talente mit nach Bremerhaven. Die Reserve hat spielfrei. Da können die Youngsters sich schon mal ein wenig an die Oberligaluft gewöhnen. Denn der ein oder andere könnte früher als gedacht vor einer Bewährungsprobe in der vierten Liga stehen.

Am Sonntag dürfte sich wenig an der Aufstellung ändern. Bis auf Eckhard Vorholt stehen alle Akteure zur Verfügung. Vorstellbar sind mannschaftsinterne Verschiebungen. Vielleicht rückt Michael Klose wieder von der Liberoposition weiter nach vorn. Der TuS will das defensive Mittelfeld stärken. Denn gegen Hannover war die Lücke zwischen Abwehr und Angriff einfach zu groß. Von seinen Spielern fordert Dragutinovic volle Konzentration ,,vor allem nach hinten hin". All zu offensiv dürfte der TuS kaum agieren. Aber zu weit soll sich das Team auch nicht zurück ziehen, suchen die Emsländer den goldenen Mittelweg. ,,Wir dürfen auf dem kleinen und engen Platz nicht in Rückstand geraten", warnt der Trainer vor dem Gegner, dessen Coach Norbert Riedel viele neue Spieler integrieren musste. Zuletzt reichte es zu zwei Unentschieden gegen Ihrhove und in Cloppenburg.

Ein schönes Spiel erwartet Dragutinovic nicht. ,,Beide Mannschaften brauchen die Punkte", weiß er. Deshalb wird wohl Kampf Trumpf sein auf dem ,,Zolli", dem Zollinlandplatz, in Bremerhaven. ,,Die Spieler müssen 90 Minuten hellwach sein", betont er schon mit Blick auf die Statistik. Denn allein durch späte Tore gegen Cloppenburg (Kriesen/79. Minute/1:1), Ihrhove (Kurawski/90./1:1), Wolfsburg (da Rocha Nunez/90./1:1), Celle (Kiesel/88./1:1) und Lohne (Rygula/81./2:1) sammelten die Bremerhavener mehr als die Hälfte ihrer zehn Zähler. Die 2:0-Führung beim 2:1 gegen Meppen war die Ausnahme. Mahnung für den TuS bleibt sie aber allemal...