Einen Leerstand wird es nicht geben, wie Ellinghaus versichert. Nur für eine kurze Umbauzeit werden die Ladenlokale geschlossen. Noch im September sollen zwei neue Mieter einziehen. Der Mietvertrag für die heutige '"'Hexenküche'"' an zentraler Stelle der Passage sei bereits unter Dach und Fach. Es wird wieder ein gastronomisches Angebot sein, diesmal mit Suppen und Salaten, wie Ellinghaus sagte. Die Verhandlungen für die anderen beiden Geschäfte seien noch im Gange. Berichte, wonach die frei werdenden Läden in der Passage für einen Spottpreis angeboten worden seien, bezeichnete Ellinghaus als '"'Falschinformation'"'.

Ellinghaus bewertet den Mieterwechsel als '"'ganz normale Fluktuation'"', die nichts über die Akzeptanz des mit Millionenaufwand erneuerten Tunnels aussage. Ellinghaus: '"'Würde das Ganze an anderer Stelle passieren, würde keiner darüber reden.'"' Nach einem '"'bombigen Start'"' habe die Gastronomie in der Passage das '"'Sommerproblem'"' erwischt. Das Problem liegt auf der Hand: Wenn die Sonne scheint, zieht es weniger Menschen in den Keller zum Essen. Der OPG-Prokurist ist aber optimistisch: '"'Jetzt kommt die bessere Jahreshälfte.'"'

Die Neugestaltung der Neumarktpassage war umstritten und hatte im vergangenen Jahr zeitweise die CDU/FDP-Partnerschaft im Rat schwer belastet. Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten einer kleinen Lösung mit Schließung des Mittelteils. Kosten für die Stadt: 2,9 Millionen Euro. Kritiker halten den Tunnelumbau für eine Fehlinvestition, weil er dem Konzept des Masterplans für eine oberirdische Gestaltung des Neumarktes im Wege steht.