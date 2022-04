Stadtbaurat Jörg Ellinghaus spricht von einer '"'sinnvollen Abrundung und Ergänzung'"' der vorhandenen Siedlungen am Großen Muskamp und am Heidkamp. Die Stadtplaner haben ihre früheren Entwürfe zurückgeschraubt. Jetzt wollen sie nur noch einen Teil der freien Fläche am Tulpenpfad für den Wohnungsbau reservieren. Fachbereichsleiter Franz Schürings beziffert den verbleibenden Grünflächenanteil mit 60 Prozent. Die Naherholungsqualität werde nicht verschlechtert, sondern verbessert, weil ein Regenrückhaltebecken mit öffentlichen Wegen angelegt werde.