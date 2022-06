Häufig reicht insbesondere bei Flachdächern die Statik nicht aus, um die schweren Fotovoltaik-Module zu tragen. In solchen Fällen ist eine Unterkonstruktion die Lösung. „Die hält sich von selbst“, sagt Holger Henzel, Bauleiter bei der Firma Hörnschemeyer Dächer in Wallenhorst. Mittels einer speziellen Unterkonstruktion, die keine Dachdurchdringungen benötigt und besonders leicht ist, können Fotovoltaik-Anlagen auch auf diesen statischen Problemdächern installiert werden. Sie werden vielmehr miteinander verschraubt und verbunden. Wenn der Wind dann durch die Anlage pfeift, entsteht ein Vakuum innerhalb der Module, das die Konstruktion ans Flachdach saugt. „Das hat sogar den Orkan Kyrill vor drei Jahren überstanden“, sagt Henzel.

Eine solche Konstruktion wurde Ende des vergangenen Jahres auf dem Dach der Bushalle der Stadtwerke installiert. Gebaut wurde sie von Hörnschemeyer, geplant von dem Osnabrücker Ingenieurbüro von Heiner Gerbracht, das europaweit in Sachen Solarenergie aktiv ist. Gerbracht spricht davon, dass das Dach der Bushalle kaum Lasten verträgt.

Bei der Konstruktion der Halle vor einigen Jahren habe noch niemand an Fotovoltaik gedacht. „Es musste also ein innovatives Anlagensystem gefunden werden, das wenig zusätzliches Gewicht auf das Dach bringt“, sagt Gerbracht, der auch als Vorstand des Vereins für Umweltschutz und Fotovoltaik Osnabrück aktiv ist.

Für die Stadtwerke war das Engagement der Firma Hörnschemeyer von praktischen Gründen bestimmt. Sie hatte schon das Dach der Bushalle gebaut. „Und es war günstig“, sagt eine Sprecherin.

Günstig ist der Einstieg in Fotovoltaik für all diejenigen, die ein Dach besitzen. Obwohl CDU- und FDP-Politiker vor der Bundestagwahl eine drastische Kürzung der Förderung für Stromerzeugung aus Solarenergie gefordert haben, sei die Investition in Fotovoltaik-Anlagen weiter attraktiv, meint Holger Henzel. Für jede Kilowattstunde, die 2010 ins öffentliche Netz eingespeist wird, erhält der Besitzer einer Solaranlage laut Bundesnetzagentur 22,76 bis 39,14 Cent vom Staat.

Der Fotovoltaik-Boom wird also auch 2010 anhalten, glaubt Holger Henzel. „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“, sagt Heiner Gerbracht. Die Einsparvergütung sei zwar gegenüber 2009 gesunken, dafür seien aber die Preise für die Module gefallen, berichten die beiden Experten.