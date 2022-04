Anfang August 2005, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, suchte der in Palästina geborene, staatenlose junge Mann mit einem unbekannten Mittäter einen Futtermittelhandel in Hilter auf. Während dieser den Besitzer mit vorgetäuschtem Interesse an Hühnerfutter ablenkte, soll der 27-jährige Angeklagte in das Büro des Landhandels geschlichen sein und dort den nicht verschlossenen Tresor des Geschäfts inspiziert haben. Als der Besitzer jedoch früher als erwartet zurückkam, floh er durch das Fenster und nahm dabei eine Geldtasche mit, in der sich jedoch kein Bares, sondern nur einige Schlüssel befanden.