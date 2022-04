Nach fünf Tagen haben fast 1400 Tierkostüm-Fans am Sonntag ihr Treffen «Eurofurence» in Magdeburg beendet. Zum Ende der Veranstaltung kam jedoch Wehmut auf: Aus Platznot verlässt die «Eurofurence» Magdeburg nach vier Jahren. Das 20. Treffen finde 2014 in Berlin statt, sagte Sprecher Jens Reuter. «Wir gehen mit einem weinenden Auge. Das Treffen war vor diesem Hintergrund sehr bewegend.»