Treckertreffen für Oldtimer bei Urban 13.08.2008, 22:00 Uhr

Da hüpft das Herz eines jeden traditionsbewussten Landmannes, selbstverständlich auch einer jeden Landfrau: Am Sonntag, 17. August, findet an der Gaststätte Urban in Osterberg ein ganztägiges Treckertreffen speziell für betagtere Vertreter dieser Spezies statt.