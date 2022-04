In der dritten Folge des Action-Spektakels stößt auch Ken Jeong («The Hangover») zu dem bewährten Duo Shia LaBeouf und Megan Fox. Das Team wird an vielen Originalschauplätzen drehen, darunter Los Angeles, Washington, Moskau, in China und Afrika. Bay gab auch bekannt, dass der neueste «Autobot» ein Ferrari 458 Italia sein wird. «Transformers»-Fans müssen sich aber mindestens bis Juli 2011 gedulden, um den Film auf der Leinwand sehen zu können.