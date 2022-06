In der Kleinstadt Aurora im US-Staat Colorado tötete ein Amokläufer bei der Filmpremiere 12 Menschen und verletzt Dutzende.

Der schwarz gekleideter Schütze mit einer Maske feuerte wild um sich, als wäre es eine Szene aus dem neuen Batman-Film. Von einer «sinnlosen Tragödie» sprach Regisseur Christopher Nolan. Im Filmteam herrsche «tiefe Trauer».

Der zweite Teil der Batman-Trilogie, «The Dark Knight», war von dem überraschenden Tod seines Bösewicht-Stars Heath Ledger überschattet. Der Australier war im Januar 2008 tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden worden. Der 28-jährige starb an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente. Beim US-Kino-Start grinste Ledgers weißes Gesicht mit rotverschmierten Mund und schwarzen Augenhöhlen von riesigen Plakaten.

Nicht mit dem Batman-Superhelden im Fledermauskostüm, gespielt von Christian Bale, sondern mit der unheimlichen Grimasse des Jokers hatte Warner Bros. für das teure Leinwandspektakel geworben. Die Rechnung ging auf: «The Dark Knight» schaffte es mit mehr als 530 Millionen Dollar Einnahmen auf den vierten Platz der erfolgreichsten Filme in Nordamerika, nach «Avatar», «Titanic» und «Marvel's The Avengers». Im Februar 2009 erhielt Ledger posthum einen Nebenrollen- Oscar.

Ob und wie sich der Amoklauf von Aurora auf den neuesten Batman-Film auswirkt, weiß niemand. Mit 30 Millionen Dollar Einnahmen in den Mitternachtsvorstellungen habe «The Dark Knight Rises» einen nächtlichen Rekord für einen Superhelden-Film aufgestellt, berichtete die «New York Times». Bis Sonntagabend könnte der Film allein in Nordamerika 180 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 148 Mio Euro) einspielen, hieß es in Branchenschätzungen.

Das Studio Warner Bros. gab zunächst nur eine knappe Mitteilung heraus: «In dieser tragischen Stunde geht unsere aufrichtige Anteilnahme an die Familien und Freunde der Opfer». In Branchenkreisen wurde heiß diskutiert, ob das Unternehmen seine Werbung und Marketingstrategie ändern werde. Der Filmgigant wolle Bilder und Hinweise auf Waffen aus seinen «Batman»-Trailern verbannen, meldete das Promi-Portal «Tmz.com», ohne aber die Quellen dafür zu nennen.