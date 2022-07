Mit nur zwei Schlägen stach der Bürgermeister im Anschluss das traditionelle Freibier an, in dessen Genuss neben den Ratsherren der Stadt auch Schausteller und Besucher der Kirmes kamen. Zuvor hatten Heinz Lunte und der Schaustellerpräsident jeweils eine Schülerin der zweiten, dritten und vierten Klasse der St.-Antonius-Grundschule Holzhausen, die den Malwettbewerb zur Kirmes gewonnen hatten, ausgezeichnet und mit kostenlosen Fahrchips beschenkt.

Nach dem offiziellen Akt schlenderten die Gäste über das Großereignis. Obwohl den meisten Politikern viele Fahrgeschäfte zu rasant erschienen, bekundeten doch viele die Absicht, eine Runde auf dem Riesenrad zu drehen und so einmal Oesede von oben zu begutachten. Damit dürften sie im Gegensatz zu vielen der erwarteten 150 000 Besucher stehen, die sicherlich auch an „Top Spin“, Flugsimulator, „Eclipse“ oder einem anderen Großfahrgeschäft ihren Spaß haben werden.

Bereits am Vorabend, beim traditionellen „Dämmerschoppen“ von Stadt und Schaustellern im Rathaus, hatten diese dem Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter Gerhard Philipp jeweils ein „Miniatur-Zauber-Karussell“ überreicht. „Gerade hier in Oesede hat die aus dem Kirchweihfest entstandene Kirmes eine lange Tradition“, erklärte Heinz Hammoor, der Kulturbeauftragte der Schausteller. In Oesede werde diese Tradition besonders gut gepflegt.

Der Einzelhandel im GMHütter Zentrum beteiligt sich morgen wie immer mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 14 bis 18 Uhr sowie attraktiven Sonderangeboten am Marktgeschehen. An allen Kirmestagen wird ab 15 Uhr ein extra Kirmesbus eingesetzt, der wie die normalen Linienbusse im Stadtgebiet zu ermäßigten Fahrpreisen verkehrt.

Daneben gibt es für die auswärtigen Besucher heute ab 16 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr – jeweils bis 23.00 Uhr – ab dem Industriepark Osterheide im Viertelstunden-Takt einen kostenlosen Park+Ride-Verkehr. Hierfür sind Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz der Firma Toom ausreichend vorhanden.