Am Karfreitag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Vorfall auf der Jägerallee in Bohmte-Arenshorst. Kinder spielten hier und hatten ein Fahrrad am Straßenrand hingelegt. Ein Pkw-Fahrer überfuhr das Rad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da Zeugen das Kennzeichen notiert hatten, konnte die Polizei den Fahrer kurze Zeit später ermitteln.

Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr stoppte die Polizei einen jungen Mofa-Fahrer, der auf der Bundesstraße 65 in Bad Essen unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der fahrbare Untersatz "frisiert" war. Außerdem stand der 16-Jährige unter Alkoholeinfluss, so die Polizei.

Am Sonntagabend lockte nicht nur das "Osterleuchten" in Kalkriese tausende von Schaulustigen an. Öffentliche Veranstaltungen von Vereinen und Feuerwehr sowie zahlreiche private Osterfeuer waren im Altkreis wieder Treffpunkt von Jung und Alt. Die Geschichte der Osterfeuern reicht übrigens viele Jahrhunderte zurück.

Das christliche Fest ist verbunden mit heidnischen Ursprüngen. So galt die germanische Göttin Ostera als Namenspatronin. Mönche interpretierten den Brauch, ein Feuer abzubrennen, um den Frühling zu begrüßen, einfach um. Neuere Forschungen weisen in eine andere Richtung. Danach leitet sich die Bezeichnung Ostern vom germanischen "ausa" ab, was so viel wie Wasser und Gießen heißt und daher auf die christliche Taufe hinweist.