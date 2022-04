Sie habe die christliche Tradition der Schule fortgeführt und ihr ein eigenes Profil vermittelt, bestätigten und lobten Bürgermeister Heinz Jansen und die Vertreter des Landkreises, erster Kreisrat Reinhard Winter und Schulamtsleiter Hans-Georg Diekmann. Rat und Verwaltung dankten für den "erfreulichen Kontakt und die angenehme Zusammenarbeit" mit der Schulleiterin, so Kreisrat Winter. Sie habe Schüler und Kollegium geformt. Man sei sicher, dass diese produktive Arbeit zum Wohle der emsländischen Jugend trotz des Wechsels in der Schulleitung auch in Zukunft fortgesetzt werde. Bürgermeister Heinz Jansen dankte für die "schöne Zeit und die freundschaftliche Zusammenarbeit", die er in über drei Jahrzehnten schätzen gelernt habe und die der Meppener Bevölkerung zugute gekommen sei.

Schwester M. Aegidia war zum 31. Juli pensioniert worden, nachdem sie 32 Jahre in der Schule gewirkt hatte und 20 Jahre verantwortlich in der Schulleitung tätig war. Auch Bezirksoberin Schwester M. Clarentis Knollmeyer dankte der pensionierten Schulleiterin für ihr Engagement. Schwester Aegidia erinnerte rückblickend an die schulische Entwicklung in über drei Jahrzehnten, in denen es "jährlich revolutionäre Neuerungen in den unterschiedlichsten Schulformen" zu erarbeiten und mit Leben zu füllen galt. Seit dem 1. November arbeitet sie im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen.