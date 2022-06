"Wir haben es uns nicht leicht gemacht und haben in der Vergangenheit und heute die richtigen Entscheidungen getroffen." Mit diesen Worten kommentierte KVV-Vorsitzender Stephan Peters nach einer ausgedehnten Mitgliederversammlung das Ergebnis der Abstimmung. Bis auf eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen gab es eine breite Zustimmung für den Umzug der Geschäftsstelle vom bisherigen Standort an der Salinenstraße in das "Haus des Gastes".Nötig wird der Wechsel durch den Umbau der Ladenzeile an der Salinenstraße, wo die Geschäftsstelle der K&T bisher untergebracht ist und zuletzt offenkundig unter Raumnot litt. Eine Erweiterung der Räumlichkeit, zuletzt vom Bauherrn mit einer Aufstockung des Gebäudes angeboten, hatte der Rat aus städtebaulichen Gründen abgelehnt.

Daraufhin begann der KVV-Vorstand mit der Suche nach adäquaten Ausweichmöglichkeiten. Insgesamt fünf in Frage kommende Objekte wurden geprüft. Ergebnis: Das "Haus des Gastes" wurde als beste Möglichkeit favorisiert. Das jedoch sorgte bei einigen Mitgliedern des KVV für Verstimmung, denn man fühlte sich mit dieser Festlegung "überfahren". So forderten die Mitglieder eine Beteiligung an der Standortwahl. In der hitzigen, teils in der Öffentlichkeit ausgetragenen Debatte zog besonders die ehemalige Ratsfrau Rosemarie Gätje gegen die ihrer Meinung nach "Verletzung basisdemokratischer Rechte" zu Felde.In der jetzt einberufenen Mitgliederversammlung wurde das Für und Wider des Umzuges lebhaft diskutiert. Dabei polarisierten sich die Meinungen in Richtung finanzieller Machbarkeit des Ortswechsels sowie der in Frage gestellten Attraktivität des Standortes im "Haus des Gastes". Insgesamt 1,1 Millionen DM soll die Sanierung des 1974 fertiggestellten Gebäudes im Konzertgarten kosten. Davon entfallen allein 250 000 DM auf die Geschäftsstelle. Den Rest verschlingt die Renovierung von Fensterflächen, der Toilettenanlage, des Daches und der Heizung.

Bürgermeister Dr. Otto Schlippschuh und Gemeindedirektor Klaus Rehkämper wiesen in diesem Zusammenhang auf eine Rücklage in Höhe von 250 000 DM hin, die für künftige Bauvorhaben bereitsteht. Ferner wolle sich die Gemeinde um Zuschüsse bemühen. Den Gegnern einer Unterbringung der Geschäftsstelle im "Haus des Gastes" konnten im Verlauf der Diskussion Vorteile dieser Lösung aufgezeigt werden. So verwiesen Stephan Peters sowie K&T-Geschäftsführer Michael von Aschwege auf die Erreichbarkeit, auf die Anbindung an den Brunnenplatz sowie auf bereits vorhandene Parkplätze. Nicht zuletzt überzeugte die Dichte des Angebotes für den Kurgast, denn neben einer reinen Tourist-Information seien auch gleichzeitig die Gemeindebücherei und Lesezimmer, Brunnenausschank und der Saal, in dem Konzerte, Ausstellungen und Lesungen veranstaltet werden, unter einem Dach vereint.

Die Überzeugungsarbeit fruchtete. So schrumpfte die ablehnende Haltung auf nur noch eine Gegenstimme, die aber nicht von Rosemarie Gätje stammte.