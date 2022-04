Kostüme für die Hirten und Heiligen Drei Könige, Chorlieder und vieles mehr hatte Christina Altevogt als Leiterin von Chor und Theatergruppe mit Schülern aus allen Klassen vorbereitet. Am Vortag hatten die Kinder das Stück als Generalprobe ihren Großeltern und Bewohnern des St.-Anna-Stiftes vorgeführt. Auch an Heiligabend werden sie in der St.-Martinus-Kirche im Einsatz sein.

Gäste der Aufführung waren nun auch Birgitta Marquardt-Meer und Klaus Hyllus von der Osnabrücker Tafel. Sie hatten im Vorfeld in der Schule von ihrer Arbeit berichtet, im Gegenzug hatten sie die Klassensprecher der 3. und 4. Klasse besucht. Für den „Markt der Möglichkeiten“ bastelten, sammelten und buken die Kinder. Zusammen mit den Einnahmen aus dem Verkauf von T-Shirts kamen so fast 3900 Euro zusammen. Einen Scheck über 2500 Euro überreichten nun Jannik Eversmann und Emma Schiewe an die Mitarbeiter der Osnabrücker Tafel. Der Differenzbetrag wird für schuleigene Aktivitäten verwendet, berichtet Schulleiterin Helga Witte. Einige Schüler sammelten auch in ihren Familien und Vereinen, stellvertretend überreichten Carolin Kramer und Luka Dransmann noch weitere gut 100 Euro.

Abwechselnd unterstützt die Schule soziale Aktivitäten vor Ort und ferngelegene Einrichtungen, so Helga Witte. Die Leiterinnen der Fachkonferenz Religion, Annette Last und Anke Kattlun, bereiteten in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Tafel vor, die Spende wird für Frühstückspakete verwandt, die an bedürftige Schulkinder gehen.