So oder zumindest so ähnlich könnte es ausgesehen haben, als in Osnabrück Frauen und Mädchen als Hexen verfolgt und verbrannt wurden. Zuletzt geschah das zwischen 1636 und 1639, als ein eigensüchtiger Bürgermeister der schwedischen Besatzung seine Macht demonstrieren wollte und dafür Unschuldige bluten ließ. Und zumindest Bilder aus diesen Zeiten leben in diesen Tagen wieder auf: Seit gestern dreht die Fernsehproduktion Best Company Video aus Hannover an historischen Stätten in Osnabrück halb-dokumentarische Szenen für ein TV-Feature zum Thema Hexenglaube und Hexenverfolgung. Vorgesehen ist der 45 Minuten-Film für den Norddeutschen Rundfunk.