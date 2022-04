Die beiden Australier hatten mit der Filmkomödie «Muriels Hochzeit» (1994) ihre Karrieren in Hollywood gestartet. In »Mental» verkörpert Collette nach dem Drehbuch von Hogan das verrückte, aber charismatische Kindermädchen einer Familie, berichtet das US-Filmfachblatt «Variety». Collette war zuletzt in der Fernsehserie «Taras Welten» als Mutter mit mehrfach gespaltener Persönlichkeit aufgetreten.