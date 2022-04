Obwohl es sich an diesem Abend um den Tourauftakt des Quartetts handelt, greifen auf der Bühne alle Rädchen scheinbar blind ineinander. Die dreistimmigen Harmonien von Frontmann Tom Gillam, Bassist Tim McMaster und Gitarrist Craig Simon passen haargenau, und auch Drummer Christian Böhm fügt sich perfekt und kraftvoll ins Bandgefüge ein.

Die Setlist, die Tom Gillam sich vor dem Auftritt ausgedacht hat, könnte nicht ausgewogener daherkommen. Zwar stellt der Mann aus Austin, Texas, diverse Songs seines brandneuen Albums „Had Enough“ durchaus in den Mittelpunkt, denkt aber trotzdem an seine treuen Fans und berücksichtigt viele ältere Stücke wie „Rescue Me“ und das seiner – in Austin gebliebenen – Frau gewidmete „Rainbow Girl“.

Zwischenzeitlich schnallt Tom Gillam sogar mal eine Akustikgitarre um, nimmt eine Auszeit vom posenden Rock’n’Roller, und gibt den traditionellen Singer/Songwriter früherer Tage. Als seine Band nach dem kurzen Intermezzo wieder die Bühne betritt, geht es mit dem Mid-Tempo-Stampfer „Million Miles Away“ weiter. Tom Gillam gerät hier zum eindringlichen Prototyp des neuzeitlichen Americana-Crooners – das Publikum quittiert es, wie den ganzen Abend über, mit lautstarkem Applaus.

Je später der Abend wird, umso mehr setzen Tom Gillam und seine drei Kollegen dann auf waschechten Jam-Rock. Die instrumentalen Ausflüge innerhalb der Songs werden immer länger und intensiver. Man zitiert zwischendurch „Green River“ von Creedence Clearwater Revival, die Allman Brothers und am Ende sogar Großmeister Neil Young. Mit einer Interpretation seines „Down by the River“ setzen Tom Gillam und seine Band zum finalen Höhepunkt an. Ein äußerst gelungener Tourauftakt.