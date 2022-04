Ungläubig sucht der Blick aus dem Busfenster die vorbeiziehende Umgebung ab. Kleine Reis- und Bambusfelder gleiten vorüber, Nadelwälder und kantige Steinhäuser, die auch in Europa oder Nordamerika nicht weiter auffallen würden. Der Weg vom internationalen Flughafen Narita in Richtung Tokio beginnt enttäuschend. Doch nach wenigen Kilometern ändert sich dieser Eindruck – die Mega-City wirft ihre Betonschatten. 50 Kilometer durch gewaltige Industrieanlagen und gesichtslose Wohnburgen – erst dann ist das Zentrumerreicht.

Knapp 13 Millionen Menschen nennen Tokio ihr Zuhause, mehr als 20 Millionen Japaner leben im Großraum der Kaiserstadt – ein Moloch am Rande des Pazifiks. „Wir wissen nie ganz genau, wie lange wir für eine bestimmte Strecke durch die Stadt brauchen“, erklärt Mikito, DolmetscherinundReiseführerin in einer Person, das tägliche Verkehrschaos. Dabei hat die studierte Germanistin ein ausgeprägtes Pünktlichkeitsbedürfnis, obwohl sie noch nie in Deutschland war. Sie behält ihre Gruppe am Kaiserpalast stets im Blick. Nur zweimal pro Jahr dürfen die Japaner ihrem Tenno unangekündigt einen Besuch in der gewaltigen Anlageabstatten. Für die restliche Zeit muss der Anblick der Zwei-Brücken-Postkartenidylle vor den bewachten Toren des Palastes ausreichen. Weit lebhafter geht es auf der Anlage des berühmten Asakusa- Kannon-Tempels zu. Vorbei am Wind- und Donnergott, die den Eingang bewachen, führt der Weg in eine quirlige Einkaufs- und Fressmeile. Ein Genuss für den aufmerksamen Beobachter, der schnell lernt, Qualität von Ramschwarezu unterscheiden.

Es ist schwierig, in Tokios Betondschungel eine Ruheinsel zu finden. Grünanlagen oder Parks sind rar gesätund natürlich völlig überlaufen. Vielleicht hilft eine Bootstour durch die Hafenbay Richtung Decks, des beliebten Stadtstrands. Doch die Atmosphäre bleibt kühl, gar unterkühlt. Kaum Freizeitskipper unterwegs, die Berufsschifffahrt bevorzugt Kawasaki und Yokohama. Ein surreales Bild: riesige leere Wasserflächen, die mitten im Hochhauswald verschwinden. Allein die Regenbogenbrücke weckt Neugier. Schon mal gesehen? Natürlich, denn obwohl elegant gewunden, erinnert sie doch stark an die Golden Gate Bridge in San Francisco. Und damit nicht genug: Der Tokyo Tower, mit 333 Metern (noch) das höchste Gebäude der Stadt, kommt als rot-weißer Eiffelturm daher. Mit Beginn derDämmerungerwacht das Monster zu neuem Leben. Dann ziehen die Hotspots in luftigen Höhendie Besucher magisch an. Im Peninsula- Hotel lockt im 24. Stock die Aviation Lounge, eine Reminiszenz an die Gründerjahre der kommerziellen Luftfahrt. Doch den Höhepunkt – im wahrsten Sinne des Wortes – bietet das Park-Hyatt-Hotel.

Bis zur 52. Etage fliegt der Fahrstuhl in die Höhe, um dann einen Blick auf das nicht enden wollende Lichtermeer der Stadt zu eröffnen. DieNew York Bar, Schauplatz des Filmklassikers „Lost in Translation – Zwischen den Welten“ mit Bill Murray und Scarlett Johansson, ist so angesagt, dass Gäste, die nicht imHotel wohnen, Eintritt zahlen müssen, um den Weitblick zu bekommen. Und wer beim Drink den Tag Revue passieren lässt, fühlt sich schnell wirklich zwischen den Welten West und Ost – nicht verloren, sondern angekommen.