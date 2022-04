Tödlicher Unfall in Osnabrück: Am Ruller Weg prallte ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum. FOTO: Archiv Vermischtes Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt gegen Baum 09.06.2009, 08:40 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute Morgen am Ruller Weg ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte ein Mann in Höhe des Haster Friedhofs mit seinem Auto gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.