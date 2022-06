FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Vermischtes Tierretter auf der Schulbank 16.03.2006, 23:00 Uhr

Feuerwehrleute löschen nicht nur Brände und versorgen Verletzte, sie sind oft auch "Mädchen für alles". Sie retten Entenküken, die in Gullys gefallen sind, sie holen Katzen vom Baum. Sprich: Sie werden gerufen, wenn Tiere in Not sind. Eine Fortbildung in Sachen Greifvögel gab es für die Tierretter jetzt von Dr. Birge Herkt.